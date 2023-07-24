Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:31, 24 июля 2023Ценности

Россиянкам перечислили модные платья на лето

Стилистка Фаттахова назвала шелковые платья и сарафаны из мягкого хлопка модными летом

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Стилистка, дизайнер и создательница круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова назвала россиянкам модные платья на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

В текущем сезоне актуальными стали легкие трикотажные платья длины миди, шелковые платья и сарафаны из мягкого хлопка, отметила эксперт. Что касается штанов, она посоветовала обратить внимание на широкие джинсы с низкой или средней посадкой, Mom, брюки-карго и палаццо из льна.

Специалистка также перечислила популярную обувь. «В моде минималистичные сандалии, низкие кеды, сатиновые балетки в стиле Miu Miu, босоножки и мюли с открытым мысом и туфли модели "Мэри Джейн"», — заявила собеседница издания.

Ранее в июле российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что в моду вернулась популярная в 2000-х годах одежда. Вновь актуальными стали наряды со стразами, однако в новом прочтении, заявил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России отреагировал на атаки украинских дронов в Москве и Крыму

    В Венгрии оценили вероятность выхода страны из Евросоюза

    Стилист перечислил россиянкам визуально старящие ошибки в макияже

    Россиянин устроил драку в самолете ради иностранки и пошел под суд

    Россиянин получил срок за организацию работы нарколаборатории

    На Восточном начали подготовку стартового комплекса к пуску «Луны-25»

    Япония сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты

    Названы самые выгодные для сдачи квартиры в аренду районы Москвы

    Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу перед боем с Маском

    Италии предрекли рекордную за всю историю наблюдений жару

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости