Россиянкам перечислили модные платья на лето

Стилистка Фаттахова назвала шелковые платья и сарафаны из мягкого хлопка модными летом

Стилистка, дизайнер и создательница круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова назвала россиянкам модные платья на лето 2023 года. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

В текущем сезоне актуальными стали легкие трикотажные платья длины миди, шелковые платья и сарафаны из мягкого хлопка, отметила эксперт. Что касается штанов, она посоветовала обратить внимание на широкие джинсы с низкой или средней посадкой, Mom, брюки-карго и палаццо из льна.

Специалистка также перечислила популярную обувь. «В моде минималистичные сандалии, низкие кеды, сатиновые балетки в стиле Miu Miu, босоножки и мюли с открытым мысом и туфли модели "Мэри Джейн"», — заявила собеседница издания.

Ранее в июле российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что в моду вернулась популярная в 2000-х годах одежда. Вновь актуальными стали наряды со стразами, однако в новом прочтении, заявил эксперт.