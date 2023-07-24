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14:31, 24 июля 2023Силовые структуры

Мигранта-педофила задержали за приставание к российской школьнице и дачу взятки

В Барнауле заключили под стражу 29-летнего мигранта-педофила, который дал взятку чиновнику

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следователи в Барнауле предъявили обвинение 29-летнему мигранту, который приставал на улице к 11-летней девочке и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 291 («Дача взятки») УК РФ, его заключили под стражу.

По данным следствия, преступление произошло вечером 19 июля в Ленинском районе города. 29-летний мужчина совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера, после чего школьнице удалось отбиться от педофила и зайти в подъезд жилого дома. Мигрант скрылся.

Когда он узнал, что его разыскивает полиция, то решил выехать из России, однако для этого ему нужен был поддельный паспорт. Для его получения мужчина обратился к сотруднику миграционной службы и заплатил ему за изготовление документа 65 тысяч рублей. При передаче денег мигранта задержали оперативники из управления ФСБ России по Алтайскому краю.

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    Варвара Митина
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