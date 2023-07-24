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13:13, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Демонтаж зеленых стрелок со светофоров в Запорожской области объяснили

В Бердянске уберут зеленые стрелки со светофоров в соответствии с требованиями ГОСТ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Появившиеся в украинских Telegram-каналах сообщения о том, что Россия демонтирует стрелки со светофоров в Запорожской области, чтобы запутать граждан, оказались недостоверными.

Авторы Telegram-канала 5 РЕДАКЦІЯ | Запоріжжя заявляют, что в Бердянске убирают со светофоров зеленые стрелки, чтобы затруднить перемещение жителей. Отмечается, что процедура демонтажа официально начнется 10 августа, а пока водителей к этому готовят.

Зеленые стрелки действительно убирают со светофоров в Бердянске, о чем предупреждала администрация. Власти объяснили, что в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004 применение дополнительных секций в виде таблички с изображением стрелки зеленого цвета на светофорных объектах не предусмотрено.

В российской Госавтоинспекции отказались от внедрения на дорогах табличек «Уступи всем и можно направо», разрешающих поворот направо на красный сигнал светофора. Такую стрелку придумали, чтобы при возможности правого поворота водители не ждали специального сигнала светофора, а сами, оценив ситуацию, пропускали пешеходов и поворачивали. Эксперимент в итоге признали неудачным.

В 2021 году «Коммерсантъ» писал, что Росстандарт отменит ГОСТ 58398–2019, позволяющий применять объединенные, уменьшенные и другие нестандартные дорожные знаки, а также указатель, разрешающий правый поворот на красный свет. Решение было принято по жалобе Научного центра безопасности дорожного движения МВД — там указали, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.

Поскольку российское законодательстве не предусматривает поворот направо на красный свет, Запорожская область, как часть России, интегрируется в ее правовую систему. В этой связи светофоры в регионе приводят в соответствующий нормативам вид.

Сообщение о демонтаже зеленых стрелок со светофоров Бердянска не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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