Около девяти человек ранены из-за взрыва на военной базе на Тайване

Около девяти человек ранены из-за взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня

Около девяти человек ранены из-за взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что взрыв произошел на военном объекте в городе Цзилун. Там расположена база Военно-морского флота Тайваня.

Причины взрыва пока неясны. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что США и Япония подготовили сценарии ответа на возможное вторжение Китая на Тайвань. Но пока Япония не спешит давать конкретных обещаний.