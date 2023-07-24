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12:25, 24 июля 2023Мир

Около девяти человек ранены из-за взрыва на военной базе на Тайване

Около девяти человек ранены из-за взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Около девяти человек ранены из-за взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что взрыв произошел на военном объекте в городе Цзилун. Там расположена база Военно-морского флота Тайваня.

Причины взрыва пока неясны. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что США и Япония подготовили сценарии ответа на возможное вторжение Китая на Тайвань. Но пока Япония не спешит давать конкретных обещаний.

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    Александр Слабиев
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