Стало известно о поставках российской нефти для танков ВСУ

Handelsblatt: Украина закупает для ВСУ топливо из российской нефти от Венгрии и Турции

Украина импортирует большие объемы дизельного топлива, сделанного в Венгрии и Турции из российской нефти. Об этом пишет Handelsblatt.

По информации издания, которое ссылается на данные украинской таможни, Украина увеличила импорт нефти от венгерской компании MOL и турецких поставщиков. Венгерский поставщик за последние шесть месяцев удвоил экспорт на Украину.

MOL имеет специальное разрешение Евросоюза на использование на своих нефтеперерабатывающих заводах российской нефти. Другие компании, которые не используют российскую нефть, сейчас теряют долю на украинском рынке.

«[В Венгрии] MOL получает большую часть российской нефти, и украинская военная техника теперь заправляется в первую очередь ею», — отмечает издание.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от всего мира. По его словам, если перестать импортировать российскую нефть, то ее все равно кто-то купит, а Венгрия пострадает от инфляции и потеряет конкурентоспособность.