Венгрия указала на иллюзорность отделения России от всего мира

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил о невозможности отделить Россию от остального мира

Россию не получится отделить от всего мира, на это указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира. Российское сырье купит кто-то другой, а мы страдаем от военной инфляции и теряем нашу конкурентоспособность», — отметил политик.

По его словам, Европейский союз до начала украинского конфликта выплачивал 300 миллиардов евро за нефть и газ ежегодно, в то время как в 2022 году сумма выплат составила 653 миллиарда евро. Орбан также заявил, что западные компании не стремятся покидать Россию — так, из 1,4 тысячи западных фирм ушли только 8,5 процента, а остальные заплатили налогов на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Ранее Россия решила помочь Казахстану с поставками бензина. В частности, российская компания «Газпром нефть» начала поставлять в Казахстан бензин марки АИ-95 на фоне рисков образования дефицита топлива из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

