Трамп упрекнул Байдена в раскрытии важного секрета США

Трамп упрекнул Байдена в том, что тот признал нехватку боеприпасов у Пентагона

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News упрекнул действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот раскрыл важный секрет Соединенных Штатов и признал нехватку боеприпасов у Пентагона.

По мнению политика, сейчас для США настало самое опасное время в истории из-за рисков применения ядерного оружия, а на посту главы государства стоит человек, который «не понимает, что делает».

«Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов. Он рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов. Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?» — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что весь арсенал США отдали, и это, по его словам, «ужасно», хуже может быть только признание подобного факта перед всем миром. Экс-президент призвал американцев задуматься над этим.

Ранее Трамп заявил, что думать о приеме Украины в НАТО — безумие. По его словам, нынешняя администрация во главе с Джо Байденом втягивает Штаты в третью мировую войну.

