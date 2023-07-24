Экономист объяснил необходимость введения внешнего управления на предприятиях

Экономист Остапкович: внешнее управление предприятиями нужно для снижения оттока капитала

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил необходимость введения внешнего управления на предприятиях, чьи иностранные собственники не определились, уходят ли они из России. Его слова приводит «Российская газета».

Эксперт отметил, что внешнее управление нужно, чтобы снизить отток капитала, и, как следствие, сократить ослабление рубля. Он указал, что с новыми механизмами зарубежные фирмы не смогут продать свои активы и вывезти доход.

По словам экономиста, возвращение предприятий, на которых ввели ругелирование, в Россию, теоретически возможно, однако условия будет определять российская сторона.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о переходе долей иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление России. Согласно документу, доли в ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» и акции АО «Данон Россия» передаются Росимуществу.

