В Киеве назвали возвращение украинок из-за рубежа одной из главной задач страны

Замглавы Минэкономики Украины Бережная сочла возврат украинок из-за рубежа целью страны

Возвращение украинских женщин из-за рубежа — одна из главных задач украинского правительства, заявила замглавы Министерства экономики Украины Татьяна Бережная, передает Bloomberg.

«Самая важная задача сейчас для Украины, для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям и объединились на Украине», — сказала она, отметив, что успех предприятия станет ее личной победой.

Bloomberg отмечает, что и до начала боевых действий демографическая ситуация на Украине была одной из самых тяжелых в Европе. Коэффициент рождаемости составлял 1,2 при необходимых 2,1 для воспроизводства населения.

Сейчас же, когда существенная часть мужчин находятся на службе, страна нуждается в уехавших женщинах. Неудача в возвращении около трех миллионов украинок обойдется Киеву потерей 10 процентов довоенного ВВП республики.

Такие планы приобретают особенную актуальность на фоне планов украинского правительства в два раза увеличить ВВП к 2032 году. Но нехватка четырех с половиной миллионов работников осложняет эту задачу.

Ранее беженка с Украины возмутилась увиденными русскоязычными надписями и советской символикой на станции «Андел» пражского метро, посвященной русско-чехословацкой дружбе. Она потребовала убрать часть интерьера, но власти ей отказали.