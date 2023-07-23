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05:11, 23 июля 2023Мир

В Праге отказались изменить станцию метро по требованию украинской беженки

Lidovky: беженку из Украины возмутили русскоязычные надписи и символика в пражском метро

Фото: Lucien Libert / Reuters

Беженка из Украины возмутилась увиденными русскоязычными надписями и советской символикой на станции «Андел» пражского метро, посвященной русско-чехословацкой дружбе. Она призвала местные власти убрать их, пишет издание Lidovky.

«Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке. Я не понимаю, ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — сказала украинка, потребовав, чтобы символику убрали подальше от детских глаз.

В Пражском транспортом предприятии заявили, что флаг СССР, серп и молот и надписи являются частью интерьера станции и отражают историю метро, города и всей республики. Подобным образом ответили и в мэрии.

Ранее украинские беженцы пожаловались на потерю льгот на проживание при выезде из Польши. Дело в том, что при повторном въезде они теряют защитный статус.

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    Марина Совина
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