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20:04, 25 июля 2023Забота о себе

Психолог назвала способы пережить измену любимого человека

Психолог Александра Титарева призвала сразу не разрывать отношения после измены

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Психолог в сфере сексуальных отношений Александра Титарева призвала не разрывать отношения сразу после измены. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы пережить предательство любимого человека.

По мнению психолога, посыпать голову пеплом и винить себя в случившемся — худшая из возможных стратегий.

Не пытайтесь искать в своем прошлом ошибки, которые вы совершали: невозможно все время работать лишь над отношениями. Измена произошла, в прошлом ничего уже не исправить. Не сравнивайте себя с изменщицей (изменником) или третьей стороной, пытаясь выведать как можно больше информации. Так вы сделаете себе еще больнее

Александра Титаревапсихолог

Также Титарева посоветовала не зацикливаться на том, кому известно об измене. Не имеет значения, что думают другие. Приоритеты в своей жизни и принятие решений — прерогатива конкретного человека, а не общества. В то же время, уверяет она, не стоит рассказывать всем подряд о случившемся, так как не многие умеют поддерживать и сочувствовать, а не обвинять, давать советы или навязывать свое мнение.

«Не старайтесь как можно скорее поставить точку, — советует она. — Дайте себе время справиться с болью и определить, что лучше для вас и ваших отношений».

Не делайте месть изменнику смыслом жизни. Месть сладкой не бывает, ведь она не позволяет сосредоточиться на движении вперед и переработке негативных чувств

Александра Титаревапсихолог

Главное в этот непростой период — позаботиться о себе и своем эмоциональном состоянии, отметила собеседница «Ленты.ру». Требуется время, чтобы преодолеть шок, боль и гамму других неприятных чувств. Однако стресс и острота переживаний при должной заботе о себе постепенно снижаются, обнадежила психолог.

Для этого не стоит оставаться с болью один на один. Поговорите с близким человеком, кому важны ваши чувства, кто может поддержать, говорит Титарева. Но это не должны быть дети, предупреждает она. Не лишним будет прочитать книгу психотерапевта или психолога про измену и выполнить описанные там практики.

Если партнер долгое время скрывал(а) измену, сдайте анализы, чтобы убедиться, что у вас нет заболеваний, передающихся половым путем

«Когда немного отойдете от первоначального шока и боли, подумайте, хотите ли вы сохранить отношения, что лучше для вас, не будете ли вы себя изводить, если примите поспешное решение, — комментирует психолог. — Подумайте, о чем хотите поговорить с изменившим любимым человеком. Возможно даже, у вас не будет сил на долгое обсуждение произошедшего, тогда напишите ему или ей о чувствах, как вы с ними справляетесь и что хотите получить от переписки».

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    Вера Владзиевская
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