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20:10, 25 июля 2023Путешествия

Стали известны вызывающие наибольший страх у россиян страны

Life: россияне больше всего боятся ехать в США, Францию и Индию

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российские туристы признались, что больше всего они боятся ехать в США, Францию, Мексику, Индию и Тунис. Списком стран, вызывающих страх у соотечественников, с изданием Life поделились аналитики компании «Группа Ренессанс страхование» и Ozon Travel.

Уточняется, что поездок в США опасаются 53 процента россиян, во Францию — 49 процентов, в Мексику — 48 процентов, в Индию и Тунис — по 47 процентов.

Стали известны также самые безопасные, по мнению российских туристов, страны. В их число вошли Мальдивы (71 процент), Сейшелы и Объединенные Арабские Эмираты (по 68 процентов).

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По данным аналитиков, большинство участников опроса (28 процентов) боятся путешествовать из-за возможного распространения нового вируса в месте назначения. Также 21 процент россиян признались, что опасаются поездок за рубеж из-за потенциальных проблем с возвращением на родину.

Ранее для российских туристов составили рейтинг самых опасных стран. В него вошли Венесуэла, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Доминиканская Республика. Списком поделился турагент Николай Мельник.

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    Марина Черняк
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