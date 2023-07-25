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09:21, 25 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная модель OnlyFans назвала главные ошибки мужчин в постели

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Популярная канадская модель Лаура Дезире, выкладывающая интимный контент на платформе OnlyFans, раскрыла главные ошибки, которые совершают мужчины в постели. Своим мнением она поделилась в эфире подкаста Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

Одной из частых ошибок в постели модель назвала торопливость. «В моменты, когда мы говорим, что нам хорошо, (...) откуда у них появляется желание все ускорить? Что бы вы ни делали, главное — ничего не меняйте», — дала совет мужчинам Дезире.

Также, по ее словам, в постели важно озвучивать свои желания и фантазии. «С одной стороны, быть загадочным — это здорово. Мысли о том, что вы не знаете, что сейчас происходит, могут доставлять удовольствие. Но, с другой стороны, это может ограничивать ваши действия в постели, потому что вы не знаете, что именно нравится вашему партнеру», — добавила Дезире.

Ранее другая звезда платформы OnlyFans Элейна Сент-Джеймс рассказала об отношении сына-школьника к ее работе. Как призналась модель, сначала она беспокоилась, что ребенок может негативно отреагировать на ее решение зарабатывать на откровенном контенте, но в итоге он нормально отнесся к ее выбору.

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    Олег Давыдов
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