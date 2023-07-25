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09:25, 25 июля 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум показала фигуру в откровенном наряде

50-летняя Хайди Клум показала фигуру в корсете и коротких джинсовых шортах с перьями

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото и видео появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя знаменитость предстала в белом корсете с поролоновыми чашками, демонстрирующими ее пышную грудь и подтянутое тело. Помимо этого, звезда примерила короткие джинсовые шорты с перьями и ремнем на талии, а также бежевые босоножки на высоком каблуке.

Кроме того, Клум распустила длинные прямые волосы и нанесла яркий макияж. Свой образ она дополнила небольшим кулоном на шее. «Отжигаем в Берлине», — написала артистка в посте.

Ранее в июле Хайди Клум снялась в бикини под душем. В размещенном ролике звезда снялась на улице в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера на завязках с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. Помимо этого, она распустила длинные светлые волосы и отказалась от косметических средств.

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    Екатерина Ештокина
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