50-летняя Хайди Клум показала фигуру в откровенном наряде

50-летняя Хайди Клум показала фигуру в корсете и коротких джинсовых шортах с перьями

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото и видео появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя знаменитость предстала в белом корсете с поролоновыми чашками, демонстрирующими ее пышную грудь и подтянутое тело. Помимо этого, звезда примерила короткие джинсовые шорты с перьями и ремнем на талии, а также бежевые босоножки на высоком каблуке.

Кроме того, Клум распустила длинные прямые волосы и нанесла яркий макияж. Свой образ она дополнила небольшим кулоном на шее. «Отжигаем в Берлине», — написала артистка в посте.

Ранее в июле Хайди Клум снялась в бикини под душем. В размещенном ролике звезда снялась на улице в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера на завязках с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. Помимо этого, она распустила длинные светлые волосы и отказалась от косметических средств.