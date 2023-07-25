В мире отыскали «горячую точку» изменения климата

Премьер-министр Греции Мицотакис назвал Средиземноморье горячей точкой изменения климата

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Средиземноморье горячей точкой глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно прогнозам, температура в некоторых частях страны может подняться до 46 градусов Цельсия. Волна тепла может оказаться самой продолжительной за всю историю наблюдений в Греции. Таким образом в мире отыскали очаг глобального потепления.

«Нас ждет трудное лето. Скажу то, что очевидно: от того, с чем сталкивается вся планета, особенно Средиземноморье, которое является горячей точкой изменения климата, нет волшебной защиты. Если бы она была, мы бы, очевидно, применяли ее», — заявил Мицотакис.

Ранее на греческом острове Родос прошла эвакуация всех гостиниц, которым угрожали лесные пожары. Более двух тысяч человек были вывезены морем. Сильные лесные пожары бушуют там с 18 июля, 22 июля огонь добрался до трех гостиниц в селении Киотари.