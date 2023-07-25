Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:23, 25 июля 2023Путешествия

Турист отправился в отпуск мечты и оказался в больнице с риском стать инвалидом

Daily Mail: подростки жестоко избили туриста в Ирландии и скрылись с места преступления

Кадр: CCTV

Турист отправился в отпуск мечты в Ирландию и оказался в больнице после жестокого избиения группой подростков на улице. О преступлении сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 57-летний Стивен Термини (Stephen Termini) из Нью-Йорка давно планировал поездку в Дублин ради поисков родственников и долго копил деньги на путешествие. Во время нападения он выходил из гостевого дома, где остановился. Толпа молодых парней стала избивать мужчину, повалив его на землю, после чего скрылись. Причина произошедшего неизвестна.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Приехавшая на место происшествия скорая оказала пострадавшему первую помощь. В настоящее время Термини находится в отделении интенсивной терапии местной больницы в критическом состоянии. Врачи предполагают, что мужчина рискует лишиться глаза и навсегда остаться инвалидом. Прибывшие в Дублин дети американца организовали сбор средств.

«Хотя мы, возможно, не были очень близки на протяжении последних лет, он все еще мой отец и причина, по которой я сегодня здесь», — сказал его сын Майк Риццуто (Mike Rizzuto).

По информации полиции, один из нападавших на Термини был задержан. Им оказался 14-летний подросток.

Ранее британский турист отправился в отпуск на Канарские острова с женой и провел его в искусственной коме после падения с балкона гостиницы. Уточняется, что 31-летний отец двоих детей Дэн Бойл почувствовал себя плохо на второй день после прибытия на остров Лансароте. По данным врачей, его легкие наполнились жидкостью из-за инфекции в грудной клетке.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых правилах призыва в России с 2024 года

    В России началась распродажа квартир

    Названа цена самого дорогого нового дома в Сочи

    В России начался первый массовый суд над 18 боевиками нацбатальона «Айдар»

    Разбойники в париках отняли у россиян 19 миллионов рублей

    Адвокат сообщил о возбужденном ФСБ уголовном деле против социолога Кагарлицкого

    Кремль пообещал бороться с использованием поставок зерна для атак на Россию

    Экологически чистые продукты увеличили продолжительность жизни

    Слабый рубль принес российским банкам рекордную прибыль

    Раскрыта связь между моделью свадебного платья и личностью невесты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости