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14:45, 25 июля 2023Ценности

Раскрыта оптимальная частота стирки джинсов

Эксперт по уборке Кэролайн Соломон: джинсы следует стирать после 10-кратного использования

Фото: Damian Lugowski / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по уборке и блогерша Кэролайн Соломон из Нью-Йорка, США, раскрыла оптимальную частоту стирки джинсов. Ее комментарий публикует Daily Mail.

Загрязнения с данного предмета гардероба следует удалять после 10-кратного использования либо ранее, если появился неприятный запах, указала специалистка. При этом она посоветовала внимательно изучать этикетку на штанах и стирать их в холодной воде, включив деликатный режим и вывернув брюки наизнанку.

Бюстгальтеры, отметила Соломон, требуется стирать после того, как их надели три раза, а трусы и носки — после каждого применения. Постельное белье необходимо менять каждую неделю, пояснила собеседница издания.

Ранее в июле блогер Даг Ларсен из Канады назвал три распространенные ошибки при стирке. Как отметил инфлюэнсер, многие не знают, что капсулы для стирки следует класть под одежду, а не сверху. Кроме того, тиктокер призвал не стирать полотенца и простыни вместе с остальными вещами.

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    Алина Гостева
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