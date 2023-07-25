Челябинские девушки сразятся за титул «Мисс офис» и три миллиона рублей

В Челябинске для девушек от 20 до 35 лет пройдет кастинг конкурса «Мисс офис»

Сотрудницы офисов любых должностей, проживающие в Челябинске, поборются за титул «Мисс офис» на 14-м Международном конкурсе красоты. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Кастинг состоится в субботу, 5 августа. В состязании смогут принять участие девушки в возрасте от 20 до 35 лет. Отмечается, что наличие мужа и детей не играет роли для конкурса. Чтобы пройти отборочный тур, претендентки должны выступить с визиткой — рассказать о себе и своей компании, показать творческий номер. В результате судьи выберут и наградят победительниц, а они, в свою очередь, впоследствии представят город на полуфинале конкурса.

В полуфинале с помощью интернет-голосования выберут 30 участниц, которые в финале сразятся за главный приз — звание «Мисс офис» и денежный приз в размере трех миллионов рублей. На конкурсе разыграют и другие подарки: Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, путешествия, обучающие программы, дизайнерские наряды и косметические наборы.

Ранее в июле несколько коров из Удмуртской Республики получили титулы на всероссийском конкурсе красоты среди буренок, который состоялся в Татарстане. Всего в состязании приняли участие 80 коров из Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Ульяновской области.