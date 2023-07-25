Польшу призвали не ждать помощи от НАТО в случае нападения на Белоруссию

Военный дипломат Бартош: НАТО не вмешается в случае нападения Польши на Белоруссию

Польше не стоит рассчитывать на помощь со стороны НАТО, если она решит напасть на Белоруссию. Такое мнение выразил военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош в беседе с Ura.ru.

По его словам, в таком случае страны альянса не станут вмешиваться. «Если белорусско-российская группировка начнет преследовать поляков на их территории, то там будет видно», — добавил военный дипломат.

Он подчеркнул, что Польша переоценивает свою роль в мировой политике, которая на самом деле незначительна. Это говорит о том, что Варшвава страдает манией величия, отметил Бартош. «Они [поляки] пытаются кусаться, показывать свой гонор. В конце концов они нарвутся», — заявил он.

Эксперт также напомнил о прозвучавшем во время саммита НАТО в Вильнюсе предупреждении, согласно которому страны, захотевшие вступить в конфликт, не получат поддержку со стороны альянса. «Если у поляков не хватит ума воздержаться от этих глупых затей, то могут и полезть. Они полезут в западную Белоруссию, западную Украину», — указал он.

При этом, добавил Бартош, российский президент Владимир Путин подчеркивал, что нападение на Белоруссию будет приравниваться к нападению на Россию «со всеми вытекающими последствиями». «Если поляки хотят нападать на ядерную державу, посмотрим, чем это для них закончится», — резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивная политика Польши вызывает обеспокоенность Москвы и Минска. Он назвал происходящее поводом для повышенного внимания.