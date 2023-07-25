Кадыров сообщил об отправке добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке добровольцев из Грозного в зону спецоперации

Из Грозного в зону специальной военной операции (СВО) отправился самолет с добровольцами из разных регионов России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России», — написал он.

По его словам, в зону СВО отправились не только жители Чечни, но и добровольцы из других российских регионов.

Перед отлетом, добавил политик, к добровольцам обратились председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер республиканского правительства Абузайд Висмурадов, врио министра внутренних дел по Чечне, начальник полиции Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте Али Тагиров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправились бойцы республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1». Ранее многие из них были задействованы в проведении спецоперации, участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса. Для выполнения оперативных задач у бойцов имеется все необходимое, добавил Кадыров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).