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20:01, 25 июля 2023Россия

Кадыров сообщил об отправке добровольцев в зону спецоперации

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке добровольцев из Грозного в зону спецоперации

Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Из Грозного в зону специальной военной операции (СВО) отправился самолет с добровольцами из разных регионов России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России», — написал он.

По его словам, в зону СВО отправились не только жители Чечни, но и добровольцы из других российских регионов.

Перед отлетом, добавил политик, к добровольцам обратились председатель парламента Чечни Магомед Даудов, вице-премьер республиканского правительства Абузайд Висмурадов, врио министра внутренних дел по Чечне, начальник полиции Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД России на транспорте Али Тагиров.

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Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в зону СВО отправились бойцы республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1». Ранее многие из них были задействованы в проведении спецоперации, участвовали в освобождении стратегических объектов и населенных пунктов Донбасса. Для выполнения оперативных задач у бойцов имеется все необходимое, добавил Кадыров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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