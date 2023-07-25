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11:33, 25 июля 2023Забота о себе

Психолог назвала способы пережить расставание с наименьшими потрясениями

Психолог Мария Данина призвала уделять больше времени себе после расставания с партнером

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

После расставания с партнером нужно больше времени уделять себе и своим увлечениям, призывает психолог Мария Данина. В беседе с «Лентой.ру» основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» назвала и другие способы пережить разрыв отношений с наименьшими потрясениями.

Первым делом Данина советует признаться себе, что расставание всегда приносит душевную боль. «Мы часто пытаемся избежать боли, подавляя ее. Но правда в том, что эмоции, которые мы игнорируем, не исчезают. Они остаются внутри нас. Отрицание или подавление боли — это временная обезболивающая мера, которая задерживает процесс исцеления. Принимая свою боль, вы начинаете путь к восстановлению», — объяснила психолог.

По словам Даниной, после разрыва отношений могут возникнуть сложности с установлением границ. Однако границы — это защитный барьер. Возможно, кому-то нужно создать большую дистанцию с бывшим партнером, чтобы дать себе время на исцеление.

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Поддержка друзей и семьи — один из залогов исцеления, продолжает собеседница «Ленты.ру». Разговор о своих чувствах с близкими или психологом может быть невероятно полезным. К тому же иногда мнение со стороны помогает оценить ситуацию под другим углом, уверяет Данина.

После расставания с партнером появляется больше времени для себя. Используйте его мудро. Попробуйте новые хобби, новые блюда, планируйте путешествия или просто отдыхайте. Это ваш шанс узнать себя глубже, обратить внимание на свои интересы и страсти

Мария Данинапсихолог

Психолог настаивает: после разрыва отношений нельзя погружаться в прошлое, лучше направить все мысли в будущее. Следует установить новые цели. Это, по словам Даниной, может быть план прочитать 10 книг за месяц или добиться повышения на работе.

«Помните, что каждый разрыв — это не только конец отношений, но и новое начало. Это ваш шанс переосмыслить свою жизнь, свои ценности и свое представление о любви. Процесс исцеления требует времени и терпения, но на каждом шаге этого пути вы становитесь сильнее», — оптимистично подвела итог Данина.

Ранее психолог Татьяна Метелева рассказала о правилах завершения отношений с партнером. Она призвала избегать излишних эмоций.

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    Вера Владзиевская
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