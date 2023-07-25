На Венецианском кинофестивале представят фильм с Александром Петровым

Новый фильм Романа Полански с Александром Петровым покажут на Венецианском кинофестивале

В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля состоится мировая премьера нового фильма режиссера Романа Полански «Дворец». Об этом пишет Deadline.

Одни из главных ролей в картине исполнили российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный. Подробности сюжета ленты Полански в настоящий момент не раскрываются. Известно только, что события картины развернутся в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. В «Дворце» Петров сыграл бандита.

Фильм будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. 23 ноября «Дворец» покажут и в российских кинотеатрах. Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

В мае стало известно, что режиссер Дэмьен Шазелл возглавит жюри основного конкурса на 80-м Венецианском кинофестивале. В составе жюри в других программах будут работать Элис Диоп (премия за лучший дебютный фильм) и Ионас Карпиньяно (конкурс «Горизонты»).