Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:22, 25 июля 2023Культура

На Венецианском кинофестивале представят фильм с Александром Петровым

Новый фильм Романа Полански с Александром Петровым покажут на Венецианском кинофестивале

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля состоится мировая премьера нового фильма режиссера Романа Полански «Дворец». Об этом пишет Deadline.

Одни из главных ролей в картине исполнили российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный. Подробности сюжета ленты Полански в настоящий момент не раскрываются. Известно только, что события картины развернутся в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. В «Дворце» Петров сыграл бандита.

Фильм будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. 23 ноября «Дворец» покажут и в российских кинотеатрах. Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

В мае стало известно, что режиссер Дэмьен Шазелл возглавит жюри основного конкурса на 80-м Венецианском кинофестивале. В составе жюри в других программах будут работать Элис Диоп (премия за лучший дебютный фильм) и Ионас Карпиньяно (конкурс «Горизонты»).

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

    Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане

    Apple исправила критическую уязвимость на iPhone

    Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге

    В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

    Ученые назвали восемь позволяющих продлить жизнь на 24 года привычек

    Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

    Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

    Российская система ПВО сбила украинский вертолет в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости