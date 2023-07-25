Россиянам раскрыли ситуацию с лесными пожарами в Турции

АТОР: пожары в Турции затронули непопулярные среди туристов провинции

Лесные пожары в Турции затронули лишь непопулярные среди туристов провинции Манису и Кахраманмараш. Ситуацию раскрыли россиянам на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Также уточняется, что в Кемере огонь не коснулся туристических территорий. «Турция готова к пожарам в этом году», — заявил министр культуры и туризма Мехмет Эрсой. По его словам, планов по эвакуации иностранцев нет, так как пожары планируют потушить в течение одного дня.

Ранее два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Для мониторинга и обнаружения очагов пожаров у Бе-200ЧС имеются тепловизоры, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне.