В Минобороны рассказали об уничтожившем более десяти солдат ВСУ российском военном. В чем причина потерь ВСУ?

Минобороны: рядовой Березин в бою лично уничтожил более десятка военнослужащих ВСУ

Российский рядовой в одном бою лично уничтожил более десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Стрелок Артем Березин в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка бойцов противника», — сказал он. В результате украинская атака оказалась сорвана, позиции российских войск удержаны.

Офицер отметил, что военнослужащие группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Причины украинских потерь

Киевское командование отправляет в «мясорубку» контрнаступления необученных солдат, указало издание Military Watch Magazine. В результате этого на некоторых участках фронта срок жизни бойца ВСУ не превышает четырех часов.

Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что солдаты ВСУ после начала наступления украинской армии стали сдаваться в плен группами, а не поодиночке, как это было раньше.

Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали Евгений Балицкий врио главы Запорожской области

Военнослужащий 63-й бригады ВСУ Виталий Серый, попавший в плен на краснолиманском направлении, оценил эффективность украинского вооружения. В частности, пленный солдат назвал неэффективными огнеметы украинского производства РПВ-16. «Оружие не для полей, ну в городе если по зданиям пострелять — то возможно», — порассуждал он. Серый добавил, что украинские военные предпочитают не брать это оружие на боевые выходы.

В свою очередь врио министра внутренних дел ДНР, командующий оперативно-боевым тактическим формированием (ОБТФ) «Каскад» Алексей Дикий похвалил российский барражирующий боеприпас «Ланцет». По его словам, этот дрон-камикадзе продемонстрировал эффективность в 96 процентов. По его словам, всего с момента поступления в войска было использовано около 150 «Ланцетов», из которых не более десяти не поразили цель, в основном из-за погодных условий. В остальных случаях БПЛА себя зарекомендовали как в наступательных действиях, так и в обороне.

Потери ВСУ сочли катастрофическими

Украинская армия в ходе контрнаступления понесла значительные потери в живой силе, а также потеряла 30 процентов боевой техники, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Способна ли Украина продолжать дальнейшее наступление и в каких темпах, пока неизвестно», — указал эксперт. Он допустил, что украинская армия сделает перерыв в наступлении, возобновив его после поставок нового западного вооружения.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за больших потерь ВСУ и низкого боевого духа среди бойцов. «Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада», — сказал аналитик.

Также Макгрегор считает, что Зеленский пытается скрыть реальные данные о катастрофических потерях ВСУ. «Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными... Зеленский и его офицеры понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», — уточнил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о потерях ВСУ с 1 по 23 июля на территории региона. По его словам, в указанный период украинские силы потеряли до 880 человек личного состава. «Больше всего враг положил своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста», — отметил он. Кроме того, были уничтожены более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, две реактивных системы залпового огня, более 30 минометов, а также один противотанковый ракетный комплекс.