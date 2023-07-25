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19:45, 25 июля 2023Ценности

Решетова показала лицо без фильтров со словами «нет ничего криминального»

Модель Анастасия Решетова показала лицо без фильтров со словами «нет ничего криминального»

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала естественную внешность со словами «нет ничего криминального». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица разместила в сторис фото, на котором она запечатлела себя перед зеркалом без макияжа. Кроме того, по ее словам, к данному кадру не были применены инструменты ретуши.

«В последнее время практически все фото стараюсь выгружать необработанными. Видоизменяющие фильтры (...) — инструменты подмены реальности. В этом нет ничего криминального, но если это не всегда и этим не злоупотреблять», — подписала девушка пост.

В июне Решетова рассказала о своих первых «уколах красоты». Знаменитость заявила, что ее беспокоила сухость кожи в течение последних двух месяцев. В итоге она обратилась к косметологам.

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    Карина Черных
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