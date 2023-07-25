Экономист разъяснил особенности цифрового рубля простыми словами

Экономист Кузнецов заявил о высокой безопасности цифрового рубля

Цифровой рубль — это новая форма российских денег. Его функционирование построено на самых передовых технологических принципах, рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой статистики, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов. В беседе с «Лентой.ру» он разъяснил особенности цифрового рубля простыми словами.

Экономист отметил, что новая форма российской валюты будет выпускаться и регулироваться Центробанком (ЦБ) России. А для регистрации электронного кошелька гражданин должен будет подтвердить свою личность.

Цифровой рубль может значительно ускорить процесс обработки электронных платежей, а также снизить затраты на проведение транзакций. Он интересен как средство международных расчетов в условиях санкций. Заблокировать его не так-то просто, как карты Visa и MasterCard Николай Кузнецов доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук

«На данный момент несколько стран уже объявили о введении или проведении пилотных проектов по цифровым валютам. Среди них такие экономические гиганты, как Китай, Швеция и Южная Корея. Еще больше стран внимательно наблюдают за этим "всемирным экспериментом" и примут решение по его итогам», — рассказал Кузнецов.

Как будет работать цифровой рубль?

Россияне смогут открыть электронный кошелек для цифрового рубля на платформе ЦБ через один из уполномоченных банков, сообщил собеседник «Ленты.ру».

«Купить цифровой рубль можно будет простым переводом денег из банковского приложения на свой электронный кошелек, продать — переводом обратно. И слово "купить" в данном случае не совсем верное. Мы же не говорим, что покупаем наличные, когда снимаем их в банкомате со своей карты. Мы просто меняем один вид денег на другой. Так и с цифровым рублем», — добавил экономист.

Предполагается, что на начальном этапе в экосистему цифрового рубля будет включено 15 банков. Но весьма вероятно, что будет как с системой быстрых платежей — за короткое время почти все банки доработают свои приложения и станут поддерживать операции с цифровым рублем Николай Кузнецов доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук

Чем цифровой рубль отличается от обычного?

Кузнецов отметил, что идеологически цифровой рубль ничем не отличается от обычного. Это будет еще одна форма национальной валюты в дополнение к привычным наличным и безналичным деньгам.

«Но с точки зрения возможностей, отличия довольно существенные. Цифровой рубль — это исключительно средство расчетов. Он не предполагает накопления и кредитования. Да и перевести себе на электронный кошелек можно будет только 300 тысяч рублей в месяц. Осмелюсь предположить, что эти ограничения вызваны необходимостью оценки влияния цифрового рубля на финансовую систему страны и при положительном результате могут быть отменены», — рассказал эксперт.

Также экономист отметил преимущество цифрового рубля над обычным, говоря о безопасности.

«Сегодня технически не так-то уж легко украсть деньги и с обычной банковской карты. Именно поэтому почти в ста процентах случаев мошенники прибегают к социальной инженерии, против которой бессильна любая техника. Тем не менее цифровой рубль может оказаться безопаснее обычного. Хранение транзакций в блокчейн и полный контроль ЦБ за электронными кошельками может существенно осложнить жизни мошенникам», — объяснил он.

Цифровой рубль предполагает полный контроль со стороны ЦБ за электронными кошельками и транзакциями, а значит, послужит средством усиления финансового мониторинга и контроля Николай Кузнецов доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук

Возможна ли выплата пенсий цифровым рублем?

Кузнецов рассказал, что выплата пенсий цифровым рублем в России пока не планируется. Один из сильных тормозящих факторов — это необходимая цифровая грамотность населения, добавил он.

«Увы, но старшее поколение едва освоило пластиковые карты. А здесь требуется разобраться со смартфоном и банковским приложением. Однако кто знает, что будет потом», — заключил экономист.

Будучи частью цифрового мира, цифровой рубль может стать стимулом для развития цифровой экономики и основой онлайн-платежей Николай Кузнецов доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Совершать операции с цифровым рублем можно будет на специальной платформе.

Центробанк анонсировал запуск пилотного проекта по тестированию цифрового рубля в январе 2022 года.