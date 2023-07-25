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11:04, 25 июля 2023Из жизни

Кассирша украла выигрышный лотерейный билет на три миллиона долларов

В США продавщица украла у покупателя выигрышный лотерейный билет на три миллиона долларов

Фото: osnapix / Hirnschal / Imago / Globallookpress.com

Кассирша магазина алкогольной продукции из американского города Лейквилл, штат Массачусетс, украла выигрышный лотерейный билет у покупателя. Об этом сообщается в пресс-релизе окружной прокуратуры округа Плимут.

Пол Литтл купил несколько лотерейных билетов 17 января. 23-летняя продавщица Карли Нюнес распечатала билеты, однако мужчина случайно забыл их в магазине и уехал домой. Вечером того же дня номера одного из билетов совпали с выигрышными, что принесло Литтлу три миллиона долларов (270,1 миллиона рублей). Однако мужчина не знал о победе. Более того, он не стал искать билеты и решил, что потерял их.

Нюнес, в свою очередь, решила присвоить победу себе. О ее действиях стало известно еще одному продавцу магазина, 32-летнему Джозефу Реддему. Между Нюнес и ее коллегой возник конфликт. Реддем хотел получить лотерейный билет, однако продавщица заявила, что отдаст ему всего 200 тысяч долларов (17,9 миллиона рублей).

19 января продавцы приехали в офис лотереи, чтобы получить денежный приз. Нюнес предъявила выигрышный билет, однако он был порван и подпален. Сотрудники офиса засомневались в честности женщины и приняли решение обратиться в полицию и начать расследование.

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Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что билет принадлежит Литтлу. Найти и опросить мужчину удалось лишь спустя месяц. В ходе расследования Нюнес отрицала свою вину, утверждая, что купила выигрышный билет в конце рабочей смены. Когда полиция связалась с Литтлом, продавщица изменила показания, заявив, что билет попал к ней в руки случайно.

Нюнес и Реддем были арестованы. Женщина не признала себя виновной в краже, а ее коллега не признал, что вымогал у нее деньги. Оба продавца должны предстать перед судом 26 июля.

Законный победитель поблагодарил офис лотереи и полицию за проделанную работу. Он получил свой выигрыш в пятницу, 30 июня. Литтл рассказал, что планирует потратить выигрыш на выплату ипотеки за свой дом и на его ремонт. Он также собирается пожертвовать часть призовых денег на благотворительность.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал джекпот в размере 200 тысяч долларов в лотерею благодаря суеверию, о котором узнал от матери в детстве. Мужчина заявил, что большую часть выигрыша он положит на сберегательный счет.

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    Алиса Удовик
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