Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:53, 25 июля 2023Моя страна

В Башкирии обустроят пешеходную тропу

Близ мавзолея Тура-хана в Башкортостане появится обустроенная пешеходная тропа
Мавзолей Тура-хана

Мавзолей Тура-хана. Фото: Kudrjashov Andrey / Wikimedia

В Башкортостане захотели обустроить пешеходную тропу близ мавзолея Тура-хана. Как уточняет «Башинформ», указанная тропа свяжет визит-центр «Тура-хан» с мавзолеем и даст возможность снизить до минимума влияние людей на природу и древние погребения.

В беседе с журналистами агентства представители АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» указали, что предыдущий проект тропы, который архитекторы передали ранее во время презентации музея в ЦУР Башкортостана в феврале текущего года, скорректируют с учетом последних исследований местности.

Дело в том, что обследовавшие данную местность биологи и археологи пришли к выводу, что половина проектируемой тропы может затронуть часть территории древнего кладбища.

Отмечается, что для доступности новой тропы для всех категорий населения, работавшие над проектом архитекторы сделали тропу без ступеней и выступов. Свое начало тропа будет брать с восточной стороны мавзолея, откуда она, петляя, протянется дальше.

Ранее сообщалось, что на острове Кунашир построили новый глэмпинг, который поможет решить вопрос с дефицитом мест для туристов. Уточняется, что новый комплекс состоит из 22 домиков. Он оборудован спа-зоной с термальными бассейнами и купольным рестораном.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России теперь будут призывать в армию до 30 лет. Для чего поднимают призывной возраст?

    Стилистка назвала безвкусной самую популярную обувь

    Россиянам назвали самый опасный турецкий курорт

    Минюст включил Human Rights House Foundation в список нежелательных организаций

    Союз журналистов отреагировал на признание «Дождя» нежелательной организацией

    Пес Байдена покусал сотрудников спецслужб США

    США вернулись в ЮНЕСКО

    Шестилетняя девочка дважды спасла больную мать с помощью умной колонки

    Стали известны подробности о попавших в ДТП на Алтае туристах

    В США описали реакцию сотрудников ЦРУ на слова Байдена о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости