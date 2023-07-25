В Башкирии обустроят пешеходную тропу

Близ мавзолея Тура-хана в Башкортостане появится обустроенная пешеходная тропа

В Башкортостане захотели обустроить пешеходную тропу близ мавзолея Тура-хана. Как уточняет «Башинформ», указанная тропа свяжет визит-центр «Тура-хан» с мавзолеем и даст возможность снизить до минимума влияние людей на природу и древние погребения.

В беседе с журналистами агентства представители АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» указали, что предыдущий проект тропы, который архитекторы передали ранее во время презентации музея в ЦУР Башкортостана в феврале текущего года, скорректируют с учетом последних исследований местности.

Дело в том, что обследовавшие данную местность биологи и археологи пришли к выводу, что половина проектируемой тропы может затронуть часть территории древнего кладбища.

Отмечается, что для доступности новой тропы для всех категорий населения, работавшие над проектом архитекторы сделали тропу без ступеней и выступов. Свое начало тропа будет брать с восточной стороны мавзолея, откуда она, петляя, протянется дальше.

Ранее сообщалось, что на острове Кунашир построили новый глэмпинг, который поможет решить вопрос с дефицитом мест для туристов. Уточняется, что новый комплекс состоит из 22 домиков. Он оборудован спа-зоной с термальными бассейнами и купольным рестораном.