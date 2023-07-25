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15:15, 25 июля 2023Путешествия

Лесные пожары достигли популярных у россиян курортов Турции и попали на видео

Лесные пожары в Турции достигли курортных районов Антальи и Кемера
СюжетПожары в Турции:

Лесные пожары в Турции достигли популярных у россиян курортов в районе Антальи и Кемера и попали на видео. Кадры публикует РИА Новости.

На записи показан курортный город Кемер. Уточняется, что огонь также охватывает Манису и Кахраманмараш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал местных жителей внимательнее относиться к лесам.

Российских туристов в Турции призвали по возможности не покидать территорию гостиниц из-за бушующих в стране лесных пожаров. В Генконсульстве РФ в Анталье посоветовали соотечественникам воздержаться от индивидуальных прогулок в лесной и горной местности.

Ранее стало известно, что лесные пожары в Турции затронули лишь непопулярные среди туристов провинции Манису и Кахраманмараш. Также уточняется, что в Кемере огонь не коснулся туристических территорий.

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    Зарина Дзагоева
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