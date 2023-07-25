Российский банкир объяснил отказ от приема валюты в банкоматах

В Ассоциации российских банков заявили, что прием иностранной валюты стал нерентабельным

Причина, по которой банкоматы большей части российских банков перестали принимать доллар и евро, — отсутствие экономической выгоды. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, отметив, что не может прогнозировать дальнейший исход событий.

«Доллар и евро сейчас не имеют хождения в силу ограничений, которые были введены. Поэтому у банков нет резона принимать [иностранные валюты]. В самом банке, может быть, и принимают, но через банкоматы — нет. Это все нецелесообразно с экономической точки зрения, с точки зрения окупаемости», — сказал глава АРБ.

Отвечая на вопрос о вероятности возобновления этой возможности в будущем, Тосунян объяснил, что банковская сфера во многом зависит от политических обстоятельств, в связи с чем, по его мнению, делать прогнозы относительно хождения иностранной валюты невозможно.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские банки перестали принимать иностранную валюту. Так, в банкоматах 11 из 13 системно значимых кредитных организаций пропала возможность внесения долларов и евро.

Сообщалось, что возможность пополнить счет в ВТБ в западных валютах исчезла в апреле 2022 года. По данным пресс-службы банка, внести доллары и евро на счет через банкомат невозможно. Аналогично не поддерживают операции банкоматы «Открытия», «Райффайзена» и Юникредитбанка.