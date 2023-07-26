В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по Украине

Депутат Госдумы Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по ВСУ

В России нужно создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Считаю правильным, чтобы наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам, которые бьют по мирному населению российских регионов», — сказал парламентарий.

Он также напомнил о случаях захвата трофейных западных ракет HIMARS и Storm Shadow на Украине, подчеркнув, что у России есть технологический потенциал, способный создать аналоги оружия Запада.

Ранее депутат Дмитрий Белик предупредил о последствиях поставки Украине дальнобойных ракет. По его мнению, Украина потеряет новые территории, если США поставят Киеву такие ракеты.