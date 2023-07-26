Эскиз платья принцессы Дианы выставили на аукцион за 720 тысяч рублей

Эскиз платья принцессы Дианы выставили на торги в аукционном доме Nate D. Sanders Auctions

Эскиз платья принцессы Дианы, созданный британским модельером Виктором Эдельштейном, выставили на продажу за 720 тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что торги пройдут в онлайн-формате 27 июля в аукционном доме Nate D. Sanders Auctions. При этом стартовая цена данного лота составит 8000 долларов.

«Черное платье из шелкового бархата с пуговицами из бриллиантов», — говорится в подписи к рисунку, которую оставил дизайнер.

Уточняется, что наряд, созданный по упомянутому эскизу, представляет собой черное платье длины миди без бретелей с тремя бриллиантовыми пуговицами и имитацией кармана. Королевская особа впервые вышла в свет в таком образе на премьеру фильма «Опасные связи» в 1989 году.

Ранее в июле свитер принцессы Дианы продавали на аукционе за миллионы рублей. Известно, что королевская особа впервые надела данный предмет гардероба на матч по поло в июне 1981 года.

