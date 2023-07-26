Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:51, 26 июля 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»

ФСБ задержала в Хакасии пропагандиста украинской бригады «Азов»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических структур, пропагандировавшего деятельность украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По информации ведомства, житель Абакана 2005 года рождения, являющийся членом националистической организации «Этническое национальное объединение» (штаб расположен в Киеве), с декабря 2022 года по январь 2023 распространял в Telegram пропагандистские материалы с целью привлечь новых сторонников в бригаду «Азов».

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает до семи лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей. Следствие устанавливает все обстоятельства дела.

Ранее в Воронеже 59-летний бизнесмен поддерживал в социальных сетях бойцов бригады «Азов» и попал под следствие. Предприниматель выложил на своей странице несколько постов со словами поддержки военнослужащим «Азова». Он заявлял, что молится за них. Полицейские заметили это и задержали мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Вернулась только половина». Австрийский военный стратег рассказал о причинах больших потерь в рядах украинской армии

    В Запорожской области сообщили об укреплении линии обороны

    Совет ЕС подтвердил нежелание пяти стран-соседей Украины получать от нее зерно

    В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»

    Стало известно о местонахождении социолога Кагарлицкого после возбуждения дела

    Четырехлетний ребенок пропал в российском регионе

    Поэт Юрий Энтин сравнил жителей центра и окраин Москвы

    Республиканцы решили заблокировать сделку Хантера Байдена с судом

    Россиянин выстрелил в знакомого из-за давнего конфликта и получил шесть лет

    В ЛНР заявили о возбуждении уголовных дел о хищении вооружения на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости