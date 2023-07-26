В российском регионе задержали пропагандиста «Азова»

ФСБ задержала в Хакасии пропагандиста украинской бригады «Азов»

Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических структур, пропагандировавшего деятельность украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По информации ведомства, житель Абакана 2005 года рождения, являющийся членом националистической организации «Этническое национальное объединение» (штаб расположен в Киеве), с декабря 2022 года по январь 2023 распространял в Telegram пропагандистские материалы с целью привлечь новых сторонников в бригаду «Азов».

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает до семи лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей. Следствие устанавливает все обстоятельства дела.

Ранее в Воронеже 59-летний бизнесмен поддерживал в социальных сетях бойцов бригады «Азов» и попал под следствие. Предприниматель выложил на своей странице несколько постов со словами поддержки военнослужащим «Азова». Он заявлял, что молится за них. Полицейские заметили это и задержали мужчину.

