Буйные барсуки размером с бульдога напугали мужчину

The Sun: в Великобритании два барсука напугали фотографирующего их мужчину

В Великобритании пара буйных барсуков напугала мужчину, который искал пропавшую домашнюю кошку. Об этом сообщает The Sun.

46-летний Стивен Макдональд рассказал, что столкнулся со зверями на улице. Незадолго до этого он вернулся из недельного отпуска в Греции и узнал от дочери, что его питомец по кличке Ниш потерялся. Макдональд начал искать кошку и случайно наткнулся на двух барсуков размером с собаку породы английский бульдог.

Мужчина удивился появлению на улице диких животных и принялся их фотографировать. Внезапно один из барсуков с огромной скоростью побежал на Макдональда. «Он промчался возле моей ноги, которую я в последний момент успел отодвинуть, и перемахнул через невысокий забор», — рассказывает мужчина. Затем второй барсук кинулся за сородичем и, перепрыгнув через тот же забор, убежал в неизвестном направлении.

Мужчина утверждает, что животное вполне могло сломать ему ногу, если бы он не успел вовремя среагировать. «Я бы не рекомендовал приближаться к ним. Они грозные, и у них длинные когти», — отмечает он.

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