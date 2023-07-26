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00:44, 26 июля 2023Мир

Белый дом отреагировал на призыв объявить импичмент Байдену

Белый дом: заявления об импичменте в отношении Байдена не повлияют на его политику
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что заявления о готовности начать процедуру импичмента в отношении президента США Джо Байдена не повлияют на политику, проводимую главой государства и его командой. Об этом пишет ТАСС.

Жан-Пьер отказалась «уходить в гипотетические рассуждения». По ее словам, американский лидер сфокусирован на реальных приоритетах Соединенных Штатов, которые заботят американские семьи.

Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование в отношении президента США и его сына Хантера Байдена по делу о коррупции требует объявить главе Белого дома импичмент. «Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать, — инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», — сказал он.

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    Марина Совина
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