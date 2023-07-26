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17:09, 26 июля 2023Моя страна

На Кунашире стало больше редких птиц благодаря искусственным гнездам

В заповеднике «Курильский» стало больше редких рыбных филинов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На Кунашире в заповеднике «Курильский» стало больше редких рыбных филинов — специалисты насчитали 38 пар птиц. Об этом сообщается на сайте Минприроды России.

Увеличения численности краснокнижных птиц удалось добиться благодаря искусственным гнездам, которые устанавливают сотрудники заповедника. Отсутствие подходящих мест для гнездования — одна из причин сокращения популяции рыбных филинов на острове.

«На данный момент на острове Кунашир установлены 52 искусственных гнездовья. Большую часть из них сотрудники заповедника самостоятельно изготовили и разместили в районе гнездовых участков рыбных филинов. Такие гнездовья сделаны на основе пластиковых бочек, баков, морских буев, а также нестандартных конструкций, в которых птицы могут гнездиться. В настоящее время больше половины известных гнездований филина на Кунашире происходит именно в искусственных дуплах», — сообщили в заповеднике.

Птицы равномерно заселяют весь остров. Территориально 12 пар филинов находятся в границах заповедника «Курильский», шесть пар — в охранной зоне заповедника, 20 пар — вне охраняемой территории. Не все из известных пар дают потомство ежегодно, они могут пропустить год или два между гнездованиями. Всего из 38 пар в 2023 году загнездились 14, птенцов также обнаружили в гнездовьях, установленных в 2018 году — они пустовали четыре года

Всего за восемь сезонов гнездования отмечено 68 кладок, из которых вывелись и покинули гнездо как минимум 63 птенца, еще в пяти случаях не удалось отследить успешность гнездования. Большая часть птиц окольцована — это значит, что за их перемещениями смогут следить специалисты. Сотрудники заповедника ведут работу по повышению репродуктивной устойчивости рыбного филина с 2016 года.

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    Сергей Истомин
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