Информация о теплом климате в России до XIX века не подтвердилась

Информация о том, что в России до XIX века был теплый климат, не нашла подтверждения.

YouTube-канал «Крамола» в декаре 2018 года опубликовал видео, в котором сообщил, что в XIX веке климат в России резко изменился. По мнению авторов ролика, здания, построенные до XIX века, предназначались для другого, более теплого климата. доказательство своей теории они отмечают, что старые издания в России имели большие окна, которые характерны для жарких районов, а не для северных территорий. Также заявляется, что во многих зданиях нет системы отопления, ее устанавливали позже в готовые строения. По мнению авторов, необходимо абстрагироваться от научных объяснений историков и краеведов, потому что, по их словам, подобные свидетельства легко подделать.

Авторы также отмечают, что у старых зданий отсутствует гидроизоляция, а тепловые тамбуры были построены позднее, «когда изменился климат». Они также привели в пример гравюры XVII века, на которых запечатлены пальмы в Астрахани и Петергофе. Вместе с этим они заявляют, что изменение климата доказывает существование мамонтов в XIX века — по словам авторов этой теории, животные не смогли бы выжить в холодном климате.

В 1591 году было опубликовано сочинение британского дипломата Джайлса Флетчера – Of the Russe Common Wealth: Or Maner of Governement by the Russe Emperour. Он посетил в 1588 году Москву и описал климат. По его словам, Россию с начала ноября до конца марта накрывает снег, а реки замерзают.

Эпоху c XIV по XIX век климатологи называют Малым ледниковым периодом. Согласно открытым данным, в русских землях первая фаза МЛП дала о себе знать в виде череды «дождливых лет» XIV века. Кроме того, в исторических документах описывается суровая зима 1656 года. «В вошедшей в южные районы Русского царства польской армии от морозов погибло две тысячи человек и тысяча лошадей». В Нижнем Поволжье в зиму 1778 года птицы замерзали в полете и падали мертвыми. В ходе русско-шведской войны 1808-1809 годов русские войска по льду преодолели Балтийское море.

Гравюра Герритса Деккера с пальмами в Астрахани, показанная на видео, датируется XVII веком. Под названием «Ужасные казни в Астраханском замке» была размещена в книге Я. Стрюйса «Три достопамятных и исполненных многих превратностей путешествия» и показывала захват города Степаном Разиным. Большая часть научной литературы придерживается мнения об ошибочности изображения пальм в Астрахани. Кроме того, современные исследователи считают горы и пальмы на изображении фантазией голландских гравюрщиков.

Информация о том, что в России до XIX века был субтропический климат, не получило распространение в СМИ.

