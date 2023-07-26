Находящаяся в коме женщина родила здорового ребенка

New York Post: в США беременная женщина родила ребенка, находясь в коме после аневризмы

35-летняя Джеки Миллер Джеймс, эксперт в области красоты из штата Калифорния, США, родила здорового ребенка, находясь в коме. Об этом сообщает New York Post.

В начале июня беременная женщина на сроке 39 недель перенесла аневризму головного мозга — растяжение или истончение стенки артерии или вены. Джеки, потерявшую сознание дома из-за кровоизлияния в мозг, нашел ее муж Остин. Мужчина срочно доставил жену в больницу.

Врачи одновременно провели Джеки две срочные операции, поместив ее в медикаментозную кому. Женщина перенесла операцию на головном мозге и экстренное кесарево сечение. Так на свет появилась здоровая девочка. «Если бы Джеки и ребенок прибыли в больницу на несколько минут позже, мы, скорее всего, потеряли бы их обоих», — утверждают сестры женщины.

Сразу после рождения девочку поместили в отделение интенсивной терапии, где она провела 12 дней. Джеки, подключенная к аппарату жизнеобеспечения, провела месяц в состоянии искусственной комы. За это время она перенесла пять операций на головном мозге. 2 июля женщину, оправившуюся после болезни, вывели из медикаментозной комы. Она воссоединилась с дочерью, которая все это время находилась под присмотром врачей и близких.

Позже Джеки перевели в центр неврологии и реабилитации. Ожидается, что она полностью восстановится, вернется к нормальной жизни и сможет полноценно ухаживать за дочерью.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании забеременела и осталась без зубов из-за непрекращающейся тошноты. Считая, что она страдает от обычного токсикоза, англичанка не обращалась к врачу несколько месяцев.