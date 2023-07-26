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13:34, 26 июля 2023Мир

Западные эксперты заявили об ответственности НАТО за провал контрнаступления ВСУ

Эксперты Newsweek: НАТО несет ответственность за провал контрнаступления ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Именно НАТО позволил контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходить в «произвольные сроки» и не смог подготовить украинские войска, считают опрошенные журналом Newsweek западные эксперты.

По их словам, альянс не смог полностью подготовить украинские войска к проведению контрнаступления. «Следует отметить, что для Украины все идет не так гладко, как хотелось бы», — признал военный аналитик Глен Грант, консультировавший ВСУ.

Как заявил изданию военный аналитик Аллан Орр, другой ошибкой НАТО стало установление собственных сроков для контрнаступления — при этом альянс не ориентировался на саму Украину. Орр также отметил, что «российские военные адаптировались быстрее, чем были обучены украинцы».

Как отмечало ранее издание Telangana Today, ВСУ также столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов и военнослужащих. При этом авторы считают, что у российских военных такой проблемы нет.

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    Виктория Кондратьева
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