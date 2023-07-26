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06:26, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Названы две серьезные бреши ВСУ в конфликте с Россией

Telangana Today: ВСУ сталкиваются с нехваткой артиллерийских боеприпасов и военнослужащих

Фото: Stringer / Reuters

В ходе конфликта с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с двумя серьезными брешами, пишет Telangana Today.

По словам авторов, речь идет о нехватке артиллерийских боеприпасов и военнослужащих. Отмечается, что у российской армии нет таких недостатков.

«Отсутствие боеприпасов означает, что страна не может успешно защитить себя.<…> Россия сохраняет значительное демографическое преимущество над Киевом по количеству солдат», — говорится в материале.

Кто данным издания, превосходство российской армии будет сохраняться еще многие месяцы. Авторы отметили, что ответственность за закрытие брешей у ВСУ лежит на западных странах.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский вынуждает неподготовленные войска идти в наступление, обреченное на провал. По его словам, по указаниям западных союзников глава государства должен «бросить в топку» Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы они были уничтожены.

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    Марина Совина
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