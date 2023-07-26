Женщина поселила в городской квартире семь телят и смутила соседей

В Китае женщина поселила семь телят на балконе городской квартиры

Жительница провинции Сычуань, Китай, поселила семь телят на балконе своей городской квартиры и вызвала жалобы соседей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Других жильцов смутило постоянное мычание и неприятный запах. Женщина наотрез отказалась убирать телят с балкона, однако соседи настояли на том, чтобы сотрудники городской администрации конфисковали у нее скот.

Телят вернули владелице на следующий день. Отмечается, что вес каждого теленка составляет от 10 до 20 килограммов. В настоящее время управляющая компания и охранники жилого комплекса борются с попытками женщины вернуть телят к себе в квартиру.

Многие пользователи сети пожалели животных, которые провели сутки на небольшом балконе. Как выяснилось, в жилом комплексе проживает много людей, переселенных из близлежащих деревень. «Эти люди всю жизнь прожили в сельской местности, привыкли держать домашнюю птицу и сажать овощи во дворе», — пишет один пользователь, который с пониманием отнесся к действиям женщины.

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