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19:31, 7 июля 2023Из жизни

Фермер спас корову от напавшей на нее львицы и попал на видео

Фермер в Индии спас корову от впившейся ей в шею львицы

Фермер в индийском штате Гуджарат спас свою корову от напавшей на нее львицы. Произошедшее попало на видео, которое было опубликовано в Twitter и стало вирусным в соцсетях.

На записи, которую сделал проезжавший мимо человек, видно, как корова отчаянно пытается отбиться от напавшей на нее львицы. Хищница впилась в шею своей потенциальной добычи. В ходе схватки животные медленно приближаются к обочине дороги. Владелец коровы подходит к животным с поднятой рукой. Он пытается отпугнуть львицу.

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Увидев, что львица не отпускает корову, мужчина подбирает с обочины кирпич и подходит еще ближе. Звуки, издаваемые фермером, и его решительные действия заставляют хищницу ослабить хватку. Когда индиец подходит вплотную к львице, она убегает с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском городе Пасадина, штат Калифорния, две собачки обратили в бегство забравшегося в дом медведя и спасли хозяйку. Они с громким лаем выскочили из другой комнаты и бросились к дикому зверю.

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    Алиса Дмитриева
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