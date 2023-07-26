Сотрудник Саяно-Шушенского заповедника сделал уникальные фото орлана-белохвоста

В Саяно-Шушенском заповеднике удалось запечатлеть краснокнижного орлана-белохвоста

Начальнику научного отдела Саяно-Шушенского заповедника Роману Афанасьеву удалось запечатлеть орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу. Об этом сообщает Sibnovosti.

Краснокнижная хищная птица, уникальные фотографии которой удалось сделать сотруднику заповедника, отличается своей грозной внешностью. Тело орлана-белохвоста может достигать до одного метра в длину, а размах крыльев — до двух с половиной метров.

Фотографии птицы Афанасьев передал на дальнейшее изучение и сохранение редкого вида.

Ранее сообщалось, что фотоловушка, установленная на Шапшальском хребте Алтайского заповедника, впервые зафиксировала на отдаленной территории четырех снежных барсов. Ранее специалисты фиксировали на этом участке лишь двух особей — самку и самца.

