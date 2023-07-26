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17:09, 26 июля 2023Моя страна

На отдаленной территории Алтайского заповедника впервые заметили четырех барсов

На Шапшальском хребте Алтайского заповедника впервые заметили четырех барсов

Фото: Gwen Weustink / Unsplash

Фотоловушка, установленная на Шапшальском хребте Алтайского заповедника, впервые зафиксировала на отдаленной территории четырех снежных барсов. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Камеры удается проверять раз в год из-за труднодоступности территории. Так, выяснилось, что 4 августа 2022 года перед ними оказались самка и два котенка, а 25 октября мимо оборудования прошел самец барса. Ранее специалисты фиксировали на этом участке лишь двух особей — самку и самца.

Ранее сообщалось, что переднеазиатского леопарда по кличе Чилмас-Чермен, который родился в Центре восстановления леопардов Сочинского национального парка, выпустили в дикую природу в Северной Осетии в Турмонском заказнике. Ожидается, что он поможет сформировать на Центральном Кавказе полноценную размножающуюся группировку леопардов. Перед этим в дикую природу выпустили сестру Чилмаса — самку по кличке Ачипсе.

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    Сергей Истомин
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