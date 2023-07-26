На отдаленной территории Алтайского заповедника впервые заметили четырех барсов

На Шапшальском хребте Алтайского заповедника впервые заметили четырех барсов

Фотоловушка, установленная на Шапшальском хребте Алтайского заповедника, впервые зафиксировала на отдаленной территории четырех снежных барсов. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

Камеры удается проверять раз в год из-за труднодоступности территории. Так, выяснилось, что 4 августа 2022 года перед ними оказались самка и два котенка, а 25 октября мимо оборудования прошел самец барса. Ранее специалисты фиксировали на этом участке лишь двух особей — самку и самца.

Ранее сообщалось, что переднеазиатского леопарда по кличе Чилмас-Чермен, который родился в Центре восстановления леопардов Сочинского национального парка, выпустили в дикую природу в Северной Осетии в Турмонском заказнике. Ожидается, что он поможет сформировать на Центральном Кавказе полноценную размножающуюся группировку леопардов. Перед этим в дикую природу выпустили сестру Чилмаса — самку по кличке Ачипсе.