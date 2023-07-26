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22:03, 26 июля 2023Мир

Путин провел встречу с премьером Эфиопии

Президент Путин провел встречу с премьером Эфиопии Али в Санкт-Петербурге
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече российский глава отметил, что к визиту политика был подготовлен пакет документов, в том числе межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий, дорожная карта о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами.

Путин подчеркнул, что на данный момент ведется двусторонняя работа над множеством межправительственных соглашений и межведомственных проектов.

Ранее стало известно, что власти Эфиопии прилагают все усилия, чтобы убедить российские компании инвестировать в развитие национальной экономики, в том числе страна была бы рада развивать сотрудничество с «АвтоВАЗом».

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    Юлия Мискевич
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