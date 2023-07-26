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10:59, 26 июля 2023Мир

Президент Египта захотел поговорить с Путиным и укрепить отношения с Россией

Президент Египта ас-Сиси заявил, что поговорит с Путиным об укреплении отношений с Россией

Фото: Amr Nabil / AP

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси планирует обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным укрепление отношений между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы арабской республики.

Запланированный разговор, как следует из сообщения, должен состояться в ходе саммита Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Канцелярия также уточнила, что главы государств обсудят в том числе международные и региональные вопросы, «представляющие взаимный интерес».

Ранее Ас-Сиси выразил желание поспособствовать сглаживанию последствий конфликта на Украине. Он пояснил, что имеет ввиду проблемы в политической, гуманитарной и экономической сферах.

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    Виктория Кондратьева
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