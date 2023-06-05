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19:11, 5 июня 2023Мир

Президент Египта заявил о желании помочь в сдерживании конфликта на Украине

Президент Египта Ас-Сиси заявил о желании способствовать сдерживанию конфликта на Украине

Фото: Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Каир намерен поспособствовать сдерживанию конфликта на Украине, сообщил президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Слова египетского лидера приводятся на официальном сайте его канцелярии.

Ас-Сиси принял участие в видеоконференции со своими африканскими коллегами, на которой призвал стороны украинского конфликта к деэскалации, а также отметил готовность Каира посодействовать в «сдерживании этого кризиса и преодолении его политических, гуманитарных и экономических последствий».

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Египетский лидер напомнил, что «Египет занял взвешенную позицию с момента начала кризиса, основанную на необходимости соблюдения принципов международного права, разрешения споров мирными средствами, уделения приоритетного внимания языку диалога».

Ранее Египет признал влияние украинского кризиса на торговлю. По словам египетского посла в России Назиха Нагари, в Каире видит сильное влияние украинского кризиса на торговлю, поэтому африканские страны будут искать выход из сложившейся ситуации.

До этого расположенная в Лондоне некоммерческая организация (НКО) Brazzaville Foundation анонсировала визит лидеров африканских стран в Москву и Киев.

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    Глеб Бажуткин
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