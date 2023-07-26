В России создали несгораемую и незамерзающую экипировку для спасателей в Арктике

В России создали несгораемую и незамерзающую экипировку для арктических спасателей

В Санкт-Петербурге создали несгораемую и незамерзающую экипировку для арктических спасателей и пожарных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

Защитную экипировку разрабатывали специалисты стартапа «АрктикТекс» Северо-Западного наноцентра, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Университета Государственной противопожарной службы. Одежду протестировали на межведомственных опытно-исследовательских учениях «Безопасная Арктика — 2023».

В пресс-службе министерства отметили, что экипировка защитит человека от огня и переохлаждения одновременно. Ткань обработали специальным составом из модифицированных композитов на основе углеродных наноструктур. Во внутреннюю часть встроили греющие модули из электропроводящей ткани на основе графеновых нанотрубок. Уточняется, что такая одежда не воспламенится даже при температуре свыше 450 градусов.

По убеждению разработчиков, негорючие греющие ткани могут использоваться в области космического и авиастроения, а также для обивки сидений общественного транспорта. В ближайшее время специалисты рассчитывают выйти на серийное производство защитной экипировки.

Ранее в России представили автобус для работы в условиях Арктики. Машина рассчитана на перевозку 22 пассажиров и имеет ряд особенностей, позволяющих выполнять рейсы в самых суровых температурных режимах.