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17:30, 26 июля 2023Мир

Британия заблокировала выступление докладчика от России на СБ ООН

Великобритания заблокировала выступление докладчика от России на заседании Совбеза ООН

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совета Безопасности ООН по поводу гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ), из-за этого Москва отказалась от участия в другом заседании, посвященном зерновой сделке. Об этом сообщило постоянное представительство России при организации, пишет «Интерфакс».

Москва запросила в качестве докладчиков трех человек — представителя от ООН, от УПЦ — епископа Гедеона — и от гражданского общества — некоего украинского писателя. «Двое последних подверглись преследованию на Украине за свои политические и религиозные взгляды», — ранее утверждал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Как говорил зампостпреда Британии при ООН Джеймс Клеверли, ввиду «временных ограничений» России предлагают допустить до выступления лишь одного из представителей УПЦ. Выступление второго предлагалось представить в письменном виде. Россия поставила на процедурное голосование вопрос участия епископа Гедеона в заседании, но оно было заблокировано.

В мае 2022 года УПЦ объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Тем не менее за прошедший год местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории республики.

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    Виктория Кондратьева
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