В Европарламенте заподозрили Испанию в нарушении режима антироссийских санкций

Испания, вероятно, принимает участие в действиях, нарушающих режим антироссийских санкций, в частности, в рамках портового сообщения. Соответствующие обвинения содержатся в обращении членов Европарламента (ЕП) от Испании Карлеса Пучдемонта-и-Касамахо, Антония Комин-и-Оливереса и Клары Понсати-и-Обиолс к Европейской комиссии (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма депутатов.

«В июне 2022 года Совет [Европы] принял шестой пакет санкций против России. Ограничения применяются с 5 декабря 2022 года для сырой нефти и с 5 февраля 2023 года для других продуктов нефтепереработки», — напомнили они.

В июне 2023 года была осуществлена очередная прямая танкерная отгрузка нефти из порта Тамань (Россия) в порт Мотриль (Испания). Задействованный танкер имеет полную грузоподъемность 12 970 тонн. Некоторые страны уже начали принимать меры по прекращению договоренностей, которые обходят санкции против России Карлес Пучдемонт-и-Касамахо, Антоний Комин-и-Оливерес, Клара Понсати-и-Обиолс члены Европарламента от Испании

В связи с этим члены Европарламента обратились к ЕК с рядом вопросов относительно ее действий по поводу сложившейся ситуации.

«Знала ли комиссия об этой поставке? Какие меры будут приняты, чтобы остановить действия, подобные этому, в обход санкций против России? Может ли она (ЕК — прим. «Ленты.ру») объяснить, как она взаимодействует с испанскими национальными и портовыми властями по этому вопросу?» — спросили парламентарии.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассматривать как акт агрессии принуждение третьих стран присоединиться к санкциям. По ее мнению, считать подобное принуждение агрессией можно в том случае, если присоединяться к санкциям заставляют вопреки национальным интересам государств.